الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

الثلاثاء، 29-12-2020 02:10 م

من خلال قرض ومنح مع البنك الأوروبي

أمانة عمان .. اتفاقيات لشراء حافلات تعمل بالكهرباء

اتفاقيات
تعبيرية


الوكيل الإخباري - وافق مجلس أمانة عمّان في جلسته التي عقدت، الثلاثاء، عن بُعد برئاسة أمين عمّان يوسف الشواربة على مسودة اتفاقيتي القرض والمنحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء حافلات ديزل يورو (5)، وشراء حافلات تعمل بالكهرباء.

اضافة اعلان

وسيتم شراء حافلات ديزل يورو (5) عدد 136 حافلة من خلال قرض بقيمة 10 ملايين و700 ألف دينار، ومنحة بقيمة (8) ملايين يورو، وشراء حافلات تعمل بالكهرباء عدد 15 من خلال قرض بقيمة 5 ملايين و600 ألف يورو، وفقا للاتفاقيات المنوي توقيعها مع البنك.


ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعيين شركة استشارية لتقديم الخدمات الإشرافية على أعمال تغطية بركة البيبسي بناء على رغبة البنك من خلال توفيره منحة بقيمة 600 ألف يورو للغاية.


وصادق مجلس الأمانة على توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الألماني ووزارة التخطيط لتمويل مشروع إدارة النفايات الصلبة بمنحة مالية بالكامل مقدارها 15 مليون يورو من خلال بناء منشأة معالجة ميكانيكية ــ بيولوجية للنفايات (MBT).


كما وافق على توقيع اتفاقية مع المركز الثقافي الألماني (معهد غوتة) بخصوص توثيق حي المهاجرين (حكايا المدينة)، وعلى توقيع اتفاقية مع شركات الاتصال التي تستخدم الطريق لغايات تزويد المواطنين بخدمات الاتصال.


كما وافق على مسودة مذكرة التفاهم المنوي توقيعها مع ائتلاف شركة "هيتاشي" للسكك الحديدية، وشركة Arail للإنشاءات والصناعات المحدودة بخصوص إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروع مترو عمّان باستخدام نظام العمل DBOT.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201512528183840437

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

وزير الزراعة: نمتلك إمكانيات للقضاء على الجراد

1220207201930684421128

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

بلقاء

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

وزارة الصحة 2)

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أخبار متعلقة
1220201214411797442539

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان