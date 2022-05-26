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الخميس، 26-05-2022 09:41 ص

أمانة عمان: احتفال وطني كبير بعيد الاستقلال بالمدرج الروماني

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الوكيل الإخباري - عمت الأجواء الاحتفالية، أمس الأربعاء، الأمسية الوطنية، التي أقيمت في الساحة الهاشمية والمدرج الروماني وسط العاصمة عمان، بمناسبة عيد الاستقلال 76.

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وساد المشهد العام لاحتفالية الاستقلال جمالية عفوية من الحب والولاء والانتماء بالهتافات لقائد مسيرة الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يحفظه وولي عهده الأمين.


وعلى أنغام المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية حلق العلم الأردني في أرجاء المدرج الروماني بأيدي الحضور الغفير في مشهد عكس عمق التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب الأردني الكبير.


وقدمت فرقة معان في الحفل الذي حضره نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي وعدد من أعضاء مجلس الأمانة ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي أغانٍ وطنية وفقرات من الفلكلور الشعبي الأردني، فيما قدمت الصقور الملكية عروض جوية، وفرقة القوات المسلحة الأردنية معزوفات موسيقية وطنية.

 

واستضاف مسرح الأوديون مسرحية الأطفال (وطن طائر)، ومسرحية (سجل أنا عربي) للعم غافل.


وأضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة عمان في الأمسية الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة الغالية على قلوب الأردنيين في محاكاة وتأكيد لالتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية الحكيمة.


وقدمت فرقة هيل فقرات فنية فلكلورية، وتخلل الحفل مسابقات وجوائز للحضور، فيما قدم الفنان حسين السلمان والفنان حمدي المناصير وصلة وطنية تفاعل معها الحضور على امتداد المدرج الروماني والساحات الخارجية.

 




 

 


 

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