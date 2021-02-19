الجمعة 19-02-2021
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الجمعة، 19-02-2021 10:00 م

أمانة عمان تتعامل مع حادث انهيار جزئي

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الوكيل الاخباري - اكد نائب مدير مدينة عمان للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي ان أمانة عمان تعاملت مع انهيار جدار قديم لمبنى في شارع معاوية ابن ابي سفيان الموازي لشارع الفروسية واتخذت اجراءات السلامة بعد الكشف على الموقع من قبل لجنة السلامة العامة.
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وبين النجداوي ان شكوى وردت الى غرفة طوارئ الامانة بخصوص انهيار جدار استنادي للموقع مدار البحث وتبين ان الجدار بارتفاع مترين تقريبا ومن طوب أسمنتي وخلفه طمم.

من جانبه بين مدير رقابة الاعمار في الامانة المهندس معين عويس ان البناء الذي انهار جداره والمنشأة المشتكى عليها يفصل بينهما ممر تنظيمي بمسافة ٣ متر تقريبا ، وان الجدار المنهار مبني بطريقة غير هندسية ، كما لوحظ وجود تشققات في المبنى العائد للمشتكي مما يشكل خطر في حال استمرار استخدامه.

واشار ان لجنة السلامة أوصت باخلاء المبنى العائد للمشتكي تفاديا للمخاطر وإحضار تقرير هندسي بجميع تفاصيل البناء المجاور والمبنى العائد للمشتكي يبين سبب الانهيار من قبل نقابة المهندسين وعدم استخدام المبنى الا بعد احضار تقرير بسلامة المنشأة.

كما أوصت احضار تقرير هندسي من قبل المشتكي عليه لبيان سلامة الجدران الاستنادية العائدة له .

 




 

 


 

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