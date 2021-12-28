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الثلاثاء، 28-12-2021 03:47 م

أمانة عمان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الإخباري - احتفلت أمانة عمان في مركز الحسين الثقافي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف الثالث من كانون الأول في كل عام.

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واشتمل الحفل الذي رعاه نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، بحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ونائبه للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، على فقرات فنية ودبكات وأغان شعبية ومعرض للمنتجات اليدوية، شارك في تقديمها جمعية الياسمين لأطفال الداون، والفنان الكفيف حاتم العبادي.


وقال مدير وحدة ذوي الإعاقة في أمانة عمان الدكتور أيمن السعود إن الوحدة تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة بشكل اعتيادي من خلال تكاتف الجهود مع أطياف المجتمع ومؤسساته كافة، وتبني المبادرات المجتمعية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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