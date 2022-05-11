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الأربعاء، 11-05-2022 02:13 م

أمانة عمّان تحصد جائزة دبي للمدينة الرائدة بالنقل المستدام

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الوكيل الإخباري - حققت أمانة عمّان في مشاركتها في جائزة دبي للنقل المستدام نتائج طيبة بحصولها على جائزة المدينة الرائدة للنقل المستدام، حيث احتوى ملف الأمانة على سياسات ودراسات واستراتيجيات منبثقة عن المخطط الشمولي للنقل والحركة والذي تم تجهيزه عام 2008 ويشكل الوثيقة المرجعية لاستنباط الخطط التنفيذية التي توجه أعمال المؤسسة فيما يتعلق بأعمال النقل والمرور.اضافة اعلان


وبالرغم من أن مشاريع النقل الجماعي تحتاج لمخصصات هائلة الا أن مدينة عمان على مستوى التحطيط والتطبيق تسعى لموائمة الفجوة الهائلة ما بين حاجة هذه المشاريع واهمية مواكبة مدن العالم في تطبيقات النقل والمرور، وذلك بالتوجه نحو التكنولوجيا وأنظمة النقل الذكية وتطبيقات المدينة الذكية.

وفضلا عن توجه المؤسسة بإنجاز كل الدراسات الفنية والتصاميم التنفيذية لمشاريع النقل الجماعي وعرضها على أهل المدينة ومناقشتها مع كل المعنين واصحاب الاختصاص قبل البدء بالتنفيذ وفي نفس السياق وفي ملف ادارة التنقل تمكنت أمانة عمان من الحصول على المركز الثالث بعرض ملف متكامل بخدمات باص عمان وخدماته المميزة بدءا من الالتزام بالتردد وخدمات الدفع الالكتروني واتساع مساحة التغطية وخدمة كافة فئات المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مجانيا وخطط أمانة عمان لمشروع باص عمان وقرب اطلاق المرحلة الثانية فضلا عن اعداد الدراسات المرحلة الثالثة من مشروع باص عمان.

يذكر ان كل شوارع مدينة عمان بعد انجاز المخطط الشمولي للنقل والحركة سيتم تنفيذها بالتزامن مع حجز الحيز الخاص لانشاء أنظمة النقل الجماعي إن توفرت الإمكانيات المادية مستقبلا.

 




 

 


 

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