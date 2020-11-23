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الإثنين، 23-11-2020 11:14 ص

أمانة عمان: تحويلات مرورية في وسط البلد

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الوكيل الإخباري - اعلنت امانة عمان عن إستكمال اعمال خطوط تصريف مياه الامطار ضمن منطقة المدينة وهو ما يتطلب إعتباراً من مساء يوم غد الثلاثاء بالتعاون مع إدارة السير إغلاق المقطع الممتد من تقاطع شارع قريش مع شارع ابن الاثير لغاية مجمع رغدان السياحي .

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وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، انه سيتم تحويل السير القادم من اشارات المصدار عبر شارع قريش باتجاه شارع ابن الاثير وصولا لشارع الشابسوغ ليصبح دخولاً حيث سيتم تحويل اتجاه السير بشارع الشابسوغ ليصبح دخولاً من ساحة الملك فيصل وصولاً لشارع الهاشمي ما قبل إشارات مجمع رغدان السياحي والاستمرار باتجاه شارع الجيش.


واكد الفاعوري انه سيتم من خلال الامانة وإدارة السير توفير وسائل السلامة المرورية بموقع الاغلاق ومسار التحويلات مع تواجد كوادر السير.


 




 

 


 

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