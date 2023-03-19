أمانة عمان ترفع حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)

الوكيل الإخباري - رفعت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)، اعتباراً من الوردية المسائية، اليوم الأحد، للتعامل حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يشهد هطولات غزيرة من المطر.

اضافة اعلان



وأكد الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).



كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



وأكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وتهيب الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.