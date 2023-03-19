الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البلجيكي

الأحد، 19-03-2023 12:53 م

أمانة عمان ترفع حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)

IMG_3823


الوكيل الإخباري - رفعت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)، اعتباراً من الوردية المسائية، اليوم الأحد، للتعامل حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يشهد هطولات غزيرة من المطر.

اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).


كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


وأكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وتهيب الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-19 at 1.11.48 PM

وزير الأشغال يكرم موظفين أحيلوا إلى التقاعد

315372_54_1618899930

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

صيام-الأيام-البيض

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

IMG_9387

النقل البري تثمن قرار تمديد دعم المحروقات حتى حزيران المقبل

M63A8869

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

f5e38231-a02e-4977-a35d-143a9be5f582

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

أخبار متعلقة
طرق_تدوير_النفايات

الأمانة تطلق مشروع الفرز من المصدر في المؤسسات الحكومية

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n (1)

أمانة عمان تنظم فعالية المشي احتفالا بيوم المدينة السبت المقبل

1678018155245

أمانة عمّان: توزيع 10 آلاف كتاب مجاني احتفالا بيوم المدينة

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n

الأمانة: إصدار قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين والموردين المتعاملين معها

63fdd28a8f7b3

الأمانة تغلق ساحة فيصل الخميس وتعلن عن تحويلات للسير

7173201817 (1)

عطلة رسمية لموظفي أمانة عمان الكبرى الخميس المقبل