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الأحد، 17-10-2021 03:38 م

أمانة عمان تستعد لشتاء هذا العام

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الوكيل الإخباري- نفذت أمانة عمان الكبرى منذ مطلع العام الحالي 7192 مترا طوليا لخطوط تصريف مياه أمطار جديدة، مع إنشاء 731 منهلا لتصريف مياه الأمطار، وفقاً لمدير دائرة التنفيذ المهندس محمد محادين.

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وأضاف محادين أن أمانة عمان من خلال دائرة التنفيذ، أجرت خلال الفترة نفسها صيانة لحوالي 2500 متر طولي لخطوط تصريف قديمة، مشيرا إلى أن دائرة الإنشاءات، طرحت عطاءات مركزية لإنشاء عبارات صندوقية، جرى إنجازها في مواقع متفرقة.

وبين أن أمانة عمان أنهت تنفيذ 3 مشاريع استراتيجية، لمعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار جذرياً، وذلك بإنشاء عبارات صندوقية في وادي الطي، ووسط البلد، وضمن محيط الدوار السابع.

وأكد محادين أن الأمانة بدأت استعدادها للموسم المطري منذ منتصف العام الحالي، بتنظيف مناهل تصريف المياه ومجاري السيول والأودية، لافتا إلى وجود وحدة متخصصة تستقبل شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول التجمعات المائية، على الأرقام التالية (065359970) و(0798166789).

 

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