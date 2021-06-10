الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة : لقاح موديرنا يعتمد مبدأ فايزر

أمانة عمان تستكمل غداً أعمال خطوط تصريف مياه أمطار في تقاطع السابع

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني ويتابعان تمريناً عسكرياً

الملك يعهد لسمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

إرادة ملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة سمير الرفاعي

تراجع اسعار الذهب اليوم

القبض على مختطفي الفتاة الأردنية

مشاريع طرق في بادية معان

رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفيرين السويدي والهنجاري

وزير العمل والسفير العراقي يبحثان ملفات مشتركة بين البلدين

الخميس، 10-06-2021 04:32 م

أمانة عمان تستكمل غداً أعمال خطوط تصريف مياه أمطار في تقاطع السابع

fff


 الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان، أنها ستقوم بالتعاون مع إدارة السير، اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ولمدة أسبوعين، باستكمال خطوط تصريف مياه الأمطار في منطقة تقاطع السابع.
اضافة اعلان

وسيجري، خلال تلك الفترة، إغلاق مقطع من شارع الأميرة سمية بنت الحسن ضمن منطقة تقاطع السيفوي، وتحديدا من المقطع الممتد من تقاطع شارع الأميرة سمية بنت الحسن مع شارع إسماعيل حسن النابلسي ولغاية تقاطعه مع شارع فهمي هاشم، وذلك لاستكمال خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة.

وقال مدير دائرة عمليات المرور، المهندس محمد الفاعوري في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأعمال تتطلب إجراء التحويلات المرورية الآتية: السير القادم من دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يساراً باتجاه شارع إسماعيل حسن النابلسي ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري. أما السير القادم من شارع سالم محمد القضاة باتجاه دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يميناً عبر شارع فهمي هاشم ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بهذه المواقع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

نقيب الصيادلة : لقاح موديرنا يعتمد مبدأ فايزر

2

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني ويتابعان تمريناً عسكرياً

620218161616739977251

الملك يعهد لسمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

thumbs_b_c_44a93f5ea3932c528f26b4a5c3bdf3ca

القبض على مختطفي الفتاة الأردنية

620219154411214491554

مشاريع طرق في بادية معان

2

رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفيرين السويدي والهنجاري

أخبار متعلقة
imgid506756

التنمية: ضبط 1410 متسولا خلال أيار الماضي

520217213742244188446

الأمانة تطلق خطة عمل عمّان مدينة خضراء

ffff

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

5202129132759110365635 (1)

أمانة عمان تنذر 46 منشأة مخالفة

4

أمانة عمان تزيل الرصيف والبطيخ - صور

امانة-عمان-الكبرى

الأمانة تنذر 39 منشأة مخالفة