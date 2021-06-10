أمانة عمان تستكمل غداً أعمال خطوط تصريف مياه أمطار في تقاطع السابع

الوكيل الاخباري -

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أعلنت أمانة عمان، أنها ستقوم بالتعاون مع إدارة السير، اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ولمدة أسبوعين، باستكمال خطوط تصريف مياه الأمطار في منطقة تقاطع السابع.وسيجري، خلال تلك الفترة، إغلاق مقطع من شارع الأميرة سمية بنت الحسن ضمن منطقة تقاطع السيفوي، وتحديدا من المقطع الممتد من تقاطع شارع الأميرة سمية بنت الحسن مع شارع إسماعيل حسن النابلسي ولغاية تقاطعه مع شارع فهمي هاشم، وذلك لاستكمال خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة.وقال مدير دائرة عمليات المرور، المهندس محمد الفاعوري في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأعمال تتطلب إجراء التحويلات المرورية الآتية: السير القادم من دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يساراً باتجاه شارع إسماعيل حسن النابلسي ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري. أما السير القادم من شارع سالم محمد القضاة باتجاه دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يميناً عبر شارع فهمي هاشم ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بهذه المواقع.