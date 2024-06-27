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الخميس، 27-06-2024 12:41 م

أمانة عمان تشارك بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة

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الوكيل الاخباري- فازت أمانة عمان الكبرى بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024، وذلك خلال إعلان رسمي في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024 الذي أقيم في مدينة إنشيون بكوريا الجنوبية، تحت شعار "تعزيز الابتكار وسط التحديات العالمية: منظور القطاع العام".اضافة اعلان


وتسلمت مديرة وحدة متابعة واستدامة المشروعات ساجدة النسور الجائزة ممثلة عن الأمانة خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى، حيث حصلت "الأمانة" على الجائزة عن فئة معالجة تغير المناخ من خلال مشاركتها بمشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان وتحسين البنية التحتية الخضراء ومبادرة الرئات الحضرية.

وتعد هذه الجائزة اعترافا دوليا مرموقا بالتميز في الخدمة العامة وتسعى إلى مكافأة الإنجازات الإبداعية للمؤسسات العامة التي تؤدي إلى إدارة عامة أكثر فعالية واستجابة في البلدان من جميع أنحاء العالم.

وتم تنفيذ مشروع تحسين ظروف المعيشة في عمان ومبادرة الرئات الحضرية بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية وأمانة عمان الكبرى.

 




 

 


 

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