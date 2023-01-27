أمانة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الوكيل الاخباري - تشارك أمانة عمان الكبرى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 الذي افتتح انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



وتشارك أمانة عمان من خلال وفد رسمي، ضم كل من نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية حاتم الهملان، ومدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي، ومدير مركز الحسين الثقافي ايمن خليفات.

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