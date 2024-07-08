أمانة عمان تطلق النسخة التجريبية لمنصة عمان تستمع

الوكيل الاخباري-

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أطلقت أمانة عمان الكبرى، الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة بلومبيرغ الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، النسخة التجريبية لمنصة "عمان تستمع".ويأتي إطلاق المنصة الذي جاء برعاية أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، وبحضور نائب الأمين ومدير المدينة ومدراء الدوائر في الأمانة، ضمن احتفالات أمانة عمان الكبرى باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.وقال الشواربة إن إطلاق المنصة يأتي ضمن سياسات التحول الإلكتروني والرقمنة وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المدينة وسكانها والمقيمين فيها، وضمن استراتيجية الأمانة للخمس سنوات المقبلة، وضمن الاستراتيجية الوطنية وخطة التحول الإلكتروني، وخطة توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية.وأضاف أن المنصة ستسهم في التواصل بعدالة وحيادية وسهولة بين الأمانة ومدينة عمان وسكانها خاصة في الظروف الاستثنائية.