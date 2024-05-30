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الخميس، 30-05-2024 02:50 م

أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

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الوكيل الاخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى حملة تفتيش تستهدف الأماكن العامة التي تقدم التبغ ومنتجاته ووزعت 5 آلاف ملصق تحذيري على المنشآت.

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وأكدت الأمانة في بيان اليوم الخميس، أن فرق التفتيش ستعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في هذه الأماكن، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين حيث جرى توجيه 73 إنذارا و5 مخالفات لمنشآت تمارس مهنة بيع الدخان قرب المدارس.


وبينت أن الحملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في العاصمة، حيث جرى عقد 198 محاضرة توعوية للمدارس والموظفين و100 محاضرة إلكترونية، بلغ العدد الكلي للمستفيدين منها 22 ألف طالب وطالبة.


وقالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعة في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات إن الحملة تأتي في إطار التزام الأمانة بتحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق القانون.


وأضافت، إن الأمانة تنفذ حاليا حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأنشطة الميدانية للتعريف بمخاطر التدخين وفوائد الإقلاع عنه، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى لتقديم الدعم والمساعدة لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين من خلال توفير عيادات متخصصة وخطوط ساخنة للمشورة.

 




 

 


 

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