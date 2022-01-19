أمانة عمان تطلق مسابقة تصوير فوتوغرافي بمناسبة يوم مدينة عمّان

الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمان مسابقه "عمان بعيوننا" وذلك بمناسبة يوم مدينة عمان الذي يصادف ٢ آذار من كل عام.

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ودعت الأمانة المصورين المحترفين والهواة للمشاركة بهذه المسابقة بهدف إظهار جمال مدينة عمان التي تسكن في عيوننا وابراز ميزاتها على كافة الأصعدة بعيون سكانها وزائريها.



ويعتبر يوم المدينة حدثا رسميا تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتمّ خلاله استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وترسخ قيم الانتماء للمكان والزمان ، وتستذكر الماضي العريق بفخر واعتزاز وتعيش الحاضر بفرح الانجاز وتنظر الى غد واعد عماده الشباب وشعاره مواكبة التطور والحداثة.



وحددت الأمانة شروطا للمشاركة يمكن للمهتمين الاطلاع عليه من خلال رمز الاستجابة السريع (QR) كما في صورة الإعلان عن المسابقة المنشورة على حسابات أمانة عمّان الرسمية على السوشيال ميديا ،كما حددت جوائز نقدية للفائزين من فئتي المحترفين والهواة.





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