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السبت، 18-12-2021 06:17 م

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

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الوكيل الاخباري - شارك رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، في زراعة أشجار المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في المنطقة الواقعة بين حدود الأمانة وبلدية الرصيفة.

وقال الشواربة، إن المشروع، يهدف إلى تحسين الوضع البيئي للمنطقة وحماية سكانها من تحديات وصعوبات التلوث الحاصل جراء رمي الأنقاض وبقايا مخلفات الفوسفات، وتحويلها إلى منطقة خضراء وحدائق معدّة بشكل كامل أمام السكان. وأضاف أن لجنة متخصصة زارت الموقع مطلع العام الحالي وأجرت فحوصات مخبرية لتربته وأجوائه المناخية لاختيار أنواع أشجار تتحمل الظروف المناخية وكميات قليلة من الماء كأشجار الكينا والكزورينا والألبيزيا و الطرفة.

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