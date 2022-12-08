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الخميس، 08-12-2022 11:51 ص

أمانة عمان: تعديل جزئي لمسار التحويلة المرورية القائمة على شارع الشهيد

تحويلة مرورية


الوكيل الاخباري - تُجري أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير ، اعتباراً من صباح الجمعة تعديل جزئي لمسار التحويلة القائمة على شارع الشهيد ضمن منطقة طارق وذلك لغايات استكمال أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد ( وصلة عين غزال / طارق ).

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وبينت الامانة انه بموجب هذا الإجراء المروري فان السير القادم من محطة طارق والنفق سيكون من خلال الاتجاه يميناً عبر شارع محمد ضياء الحق ثم يساراً من خلال الدوار القائم وصولا لشارع ثويبه المسار الحالي للتحويلة مع اتاحة إمكانية العودة للسير المحلي والتجار من خلال الدوار والفتحه القائمة .


وستقوم أمانة عمان وادارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية و الشواخص الارشادية والتحذيرية بموقع التعديل ومسار الطرق البديلة.


 




 

 


 

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