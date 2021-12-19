أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى ، حالة الطوارئ ( قصوى مياه ) ، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الاثنين ، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يسود المملكة بمشيئة الله ، والذي يصاحبه غزارة لتساقط الامطار وسرعة رياح قوية ، حسب مراكز التنبؤات الجوية .



وجددت أمانة عمان الدعوة للمواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة