أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، وفق نشرات دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية المتوقعة اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأحد.

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وقال الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن الأمانة أخذت ما يلزم من استعدادات لمثل هذه الظروف في مراكز الطوارئ وجميع مناطقها.



وأضاف أن الأمانة تدعو المواطنين للاتصال على أرقام الطوارئ في حالة الضرورة على الرقم 102 أو الرقم 117180.



ويتأثر الأردن، اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع فيها أن تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل تساقط زخات محلية من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد تمتد لأجزاء من المناطق الوسطى.