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الجمعة، 02-06-2023 07:23 م

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي و تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث تكون الأجواء حسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية مغبرة مع توقع سقوط زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً .

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وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).


كما دعا الرحامنة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


وأكد على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


 




 

 


 

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