أمانة عمان تغلق سوق الحلال التابع لها.. وتعاين المواشي الواردة للمسلخ

الوكيل الإخباري

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- أعلنت أمانة عمان الكبرى إغلاق سوق الحلال التابع لها في منطقة الماضونة بعد إعلان وزارة الزراعة إغلاق أسواق المواشي كافة في المملكة على إثر رصد إصابات بفيروس الحمى القلاعية.وأكدت الأمانة على تكثيف واستمرار إجراء حملات تفتيشية على الملاحم ومحلات بيع اللحوم للتأكد من التزامها بالذبح داخل المسالخ المرخصة والتي يتم فيها عمليات المعاينة الطبية لكافة المواشي الواردة لها لإجراء الفحص والتأكد من خلوها من الأمراض.وأكدت الأمانة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ومعاينة المواشي الواردة لمسلخ أمانة عمان.