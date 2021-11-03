أمانة عمان تفتتح مركز بكلفة 2.5 مليون دينار لخدمة 500 حافلة للنقل

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة صباح الأربعاء، اول مركز خدمات من نوعه في منطقة ماركا على مساحة 50 دونما لخدمة ما يقارب 500 حافلة من حافلات النقل العام والذي أقامه الائتلاف بين شركتي المتكاملة للنقل المتعدد وشركة غورسيل التركية الأردنية لإدارة وتشغيل حافلات النقل العام.

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وخلال حفل الافتتاح الذي حضره السفير التركي في عمان وكادر من السفارة ورئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة للنقل المتعدد سعود النصيرات، ومدير عام شركة المتكاملة الدكتور مؤيد ابوفردة، اطلع الدكتور الشواربة على خدمات المركز والتي تشمل في مرحلته الأولى، على ساحات اصطفاف للحافلات، ومحطات غسيل أوتوماتيكية مع أنظمة تدوير مياه تحافظ على البيئة وتقلل من استهلاك المياه، ومحطة تعبئة محروقات، بالإضافة لمباني خدمات إدارية وقاعات استراحة للسائقين والتدريب.



وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي تيركير كرحسن، ان هذا المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ديمومة تطوير منظومة قطاع النقل العام، حيث يطمح الائتلاف لتشغيل حافلات باص سريع التردد، خاصة وان الائتلاف لديه القدرة على تشغيل مشاريع كبرى كهذا المشروع.



وقال ان هذا الائتلاف يقوم حاليا بتشغيل "باص عمان" بعدد 135 حافلة تعمل على 27 خطا، إضافة للتشغيل التجريبي للباص سريع التردد بعدد 28 حافلة من منطقة صويلح الى منطقة وسط البلد "المتحف.



وفي ذات السياق، كشف كرحسن عن البدء بالمرحلة الثانية للمركز مع بداية عام 2022، وذلك لبناء مركز صيانة بمساحة 4 الاف متر مربع، ليتم إجراء كافة أعمال الصيانة التي تتطلبها الحافلات، وذلك بعد انتهاء كفالتها لدى وكيل هذه الحافلات.



ولفت الى ان اختيار موقع المركز جاء لقربه من موقف المحطة الرئيسي وهو مركز انطلاق الحافلات، بالإضافة لقربه لمعظم خطوط النقل العام.



وزاد كرحسن، ان الائتلاف في سنواته الثلاث، شغّل ما يقارب 400 موظف وموظفة اردني في خدمات متنوعة منها إدارية وتشغيلية.



ويشار الى ان هذا المشروع يأتي ضمن الشروط التعاقدية بين الشركة الأردنية التركية وشركة رؤية عمان المملوكة لأمانة عمان، وذلك لدعم الجهود في تطوير الخدمات اللوجستية المكملة لقطاع النقل.