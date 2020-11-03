أمانة عمّان تقر مشروع موازنة 2021 بقيمة 471 مليون دينار

الوكيل الإخباري- وافق مجلس أمانة عمّان، في جلسته التي عقدت عن بُعد برئاسة أمين عمّان يوسف الشواربة، على موازنة الأمانة للعام المقبل 2021، البالغة 471 مليون دينار، و444 ألفا ، و629 دينارا.

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ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2022 - 2023، ومن ضمنها حساب النقل العام وجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2021.





وبلغ اجمالي النفقات المقدرة (471 مليون دينار و444 الف و629 دينار) بلغت النفقات الجارية منها (222 مليون و439 الف دينار) والنفقات الراسمالية (249 مليون و5 الاف و429 دينار).



وأكد أمين عمان أن الأمانة تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وبما ينسجم مع موازنتها للعام 2021 والموازنات التاشيرية للسنوات الثلاث اللاحقة.



وبين الشواربة أن منهجية اعداد مشروع موازنة 2021 والموازنات التاشيرية للأعوام 2022 و2023 اعتمدت التشاركية مع كافة قطاعات الامانة، والاخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود ايرادات امانة عمان وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات الامانة مع إيجاد كافة الطرق القانونية اللازمة لتحفيز مواطني عمان على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الأمانة.



وأشار الشواربة إلى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الاخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا حيث تم تخفيض بدل العمل الاضافي بإستثناء قطاعات البيئة والبنية التحتية والخدمية والسوق المركزي والمسلخ ودائرة ضبط ناقلات الامراض ، وايقاف بدل التنقلات والاقتناء، وعدم رصد اي مخصصات مالية للتعيينات.

وأكد أمين عمان أنه تم الأخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء بخصوص التسوية المالية بين الأمانة والحكومة البالغة 51 مليون دينار.



ووافق المجلس على شطب الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخص المكاتب المهنية لصالح الأمانة عن أصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية طيلة فترة تنفيذ التحسينات المرورية لمشروع تقاطع تقاطع الحرية / إشارات الإرسال / شارع القدس وإعادة الرسوم لأصحاب المحال التي تم ترخيصها لعامي 2019- 2020 شريطة إعداد كشوفات من قبل لجنة تشكل من الدوائر المعنية تتضمن حصر هذه المحال، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.



وأقر المجلس إعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير خلال الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.



ووافق المجلس على إعفاء المنشأت التي توقفت عن العمل وما زالت بموجب قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا من كامل رسوم النفايات للعام الحالي، وتخفيض الرسوم بنسبة 50% للمنشأت التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 7 /2020 ثم عادت للعمل، وتخفيض رسوم النفايات لـ 25% لمنشآت توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 5 2020 وعادت للعمل، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.



ووافق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم 1 لعطاء إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد عمان ـــ الزرقاء وصلة طارق ـــ عين غزال / الحزمة الأولى، وعلى إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الأمير حمزة وشارع الشهيد وشارع الاستقلال.







