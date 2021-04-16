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الجمعة، 16-04-2021 10:52 م

أمانة عمان تكشف مصير أطول علم في العالم

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الوكيل الاخباري - احتفالا بمئوية الدولة ويوم العلم وتأسيس الدولة ويوم المدينة رفعت أمانة عمان الكبرى أطول يافطة علم في العالم ممثلة بالعلم الأردني الذي يرمز إلى الولاء والانتماء ويبعث الفخر والاعتزاز والوطنية الصادقة في نفوسنا والذي نفتديه بالمهج والارواح ونحافظ عليه عاليا في كل الأوقات.
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وبعد اعتماده من غينيس للأرقام القياسية تم وضع أطول يافطة علم تمثل علمنا ورمزنا في معرض شوف عمان الدائم في أمانة عمان.

وكانت أمانة عمان الكبرى قد رفعت أطول يافطة علم بطول  2132 متر بعرض  6 متر ،لأن هذه الأرقام لها دلالات وطنية وسياسية وقومية خالصة ترمز إلى يوم وصول المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول إلى عمان ايذانا بإقامة الدولة الاردنية الهاشمية وترمز إلى المئوية الأولى للدولة ودخولنا في المئوية الثانية بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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