أمانة عمّان تمدد فترة استقبال طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنه، الخميس، إن الأمانة مددت فترة استقبال تقديم طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الأضاحي في 11 موقعاً كانت أعلنت عنها، لتنتهي في تاريخ 4 تموز ، وتجرى القرعة الإلكترونية لتحديد المواقع بتاريخ 5 من الشهر ذاته.

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وبين الرحامنة، في بيان، أن تمديد فترة استقبال الطلبات يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من مربي الماشية والتجار للتقدم والحصول على التصاريح.



وكانت أمانة عمان قد حددت 11 موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي، وأتاحت أمام التجار ومربي الماشية، التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة بالدخول على نافذة تصريح أضاحي .