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الأحد، 17-01-2021 01:33 م

أمانة عمان تنشر ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع الامطار والثلوج

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الوكيل الاخباري - نشرت امانة عمان عدة ارشادات للمواطنين حول التعامل مع فصل الشتاء و الحالة الجوية القادمة وشملت الارشادات : 

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1. تاكد من تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو .  

2. تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية . 

3. أخي التاجر في فصل الشتاء إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك . 

4. خلال تساقط الثلوج والأمطار بغزارة ينصح بعدم الخروج الا للضرورة . 

5 .بادر بحفظ مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار . 

6. يرجى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار . 

7. يرجى عدم القاء النفايات عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار . 

8. تجنب ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق . 


 




 

 


 

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