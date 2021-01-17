أمانة عمان تنشر ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع الامطار والثلوج

الوكيل الاخباري - نشرت امانة عمان عدة ارشادات للمواطنين حول التعامل مع فصل الشتاء و الحالة الجوية القادمة وشملت الارشادات :
1. تاكد من تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو .
2. تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية .
3. أخي التاجر في فصل الشتاء إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك .
4. خلال تساقط الثلوج والأمطار بغزارة ينصح بعدم الخروج الا للضرورة .
5 .بادر بحفظ مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .
6. يرجى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار .
7. يرجى عدم القاء النفايات عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار .
8. تجنب ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق .