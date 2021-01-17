أمانة عمان تنشر ارشادات هامة للمواطنين للتعامل مع الامطار والثلوج

الوكيل الاخباري - نشرت امانة عمان عدة ارشادات للمواطنين حول التعامل مع فصل الشتاء و الحالة الجوية القادمة وشملت الارشادات :

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1. تاكد من تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو .



2. تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية .



3. أخي التاجر في فصل الشتاء إتخذ إجراءات وقائية لحماية بضائعك ومتجرك .



4. خلال تساقط الثلوج والأمطار بغزارة ينصح بعدم الخروج الا للضرورة .



5 .بادر بحفظ مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .



6. يرجى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار .



7. يرجى عدم القاء النفايات عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار .



8. تجنب ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق .



