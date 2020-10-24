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السبت، 24-10-2020 12:53 م

أمانة عمان تنشر تفاصيل خصومات مالية للمواطنين

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الوكيل الاخباري - قالت امانة عمان ان المواطن اذا سدد ما عليه من مستحقات مالية سيستفيد من عدة امور منها : 

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1. منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والزراعية داخل وخارج التنظيم (حسب تنظيم القطعة) سواء أكانت مستغلة من مالكيها او مؤجرة للغير بنسبة (10%) في حالة الدفع النقدي ، و (15%) في حالة الدفع الإلكتروني ، وذلك حتى نهاية يوم 31/12/ 2020 .


2. منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ، للمباني التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال والمنشآت السياحية والاستثمارية داخل وخارج التنظيم (حسب تنظيم القطعة) ، المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة (20%) في حالة الدفع النقدي ، و (25 %) في حالة الدفع الإلكتروني ، وذلك حتى نهاية يوم 31/12/2020 .


3. الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 .


4. السماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020، مع الاحتفاظ بالخصومات او الإعفاءات الواردة في البنود الثلاثة الأولى .


5. أما المكلفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار، فيتم ترصيد الخصومات والإعفاءات الممنوحة بموجب هذا القرار لهم للعام القادم، على أن تحسم منها قيمة الخصم التشجيعي.

• رسوم التحققات والعوائد: ۔


1. منح خصم على رسوم التحققات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى على المكلفين بنسبة (20%) في حالة الدفع النقدي، و (25%) في حالة الدفع الإلكتروني، في حال القيام بالتسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020 .


2. . السماح بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية العام . 



 




 

 


 

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