الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

تهنئة الطالبة ياسمين اسحق الرشق بمناسبة النجاح بمعدل 97,5

الأحد، 03-07-2022 01:40 م

أمانة عمان تنظم سباق مشي لكبار السن

مبنى امانة عمان بمنطقة رأس العين (ارشيفية)


الوكيل الإخباري - نظمت دائرة المرافق والبرامج الإجتماعية في أمانة عمان، و بالتعاون مع شركة المسار الصحيح، مساء أمس السبت، سباق مشي لكبار السن، شارك فيه حوالي 500 مواطن من سن 60 عاما.اضافة اعلان


وقالت مديرة الدائرة المهندسة غيداء الحديد إن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن، انطلقت من الساحة الخارجية لمتحف السيارات الملكي بهدف تشجيع وتحفيز كبار السن على ممارسة هذه الرياضة التي تنعكس إيجابيا على صحة المسنين.

وتأتي هذه المبادرة الرياضية الصحية ضمن مساعي وبرامج تنفذها الأمانة من خلال مشروعها عمان مدينة صديقة لكبار السن.

واشتملت المبادرة التي على فقرات ومسابقات منوعة، وتكريم الجهات الداعمة مع توزيع جوائز على الفائزين بالسباق وجوائز ترضية للمشاركين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

6202220235440259456947

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

أخبار متعلقة
78082141656

الأمانة تصدر دفعة جديدة لمستحقي قروض الإسكان

136676430_4262255953790084_454401780554179347_n

تثبيت 20 مهندسا زراعيا في أمانة عمّان

image (58)

الشواربة والحياري يبحثان التعاون بين أمانة عمان وبلدية السلط

520222891529823469578

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

WhatsApp Image 2022-06-05 at 2.22.06 PM

انطلاق المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29.jpg

707 جريمة مجهولة ارتكبت في عمّان العام الماضي