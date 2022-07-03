أمانة عمان تنظم سباق مشي لكبار السن

الوكيل الإخباري -

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نظمت دائرة المرافق والبرامج الإجتماعية في أمانة عمان، و بالتعاون مع شركة المسار الصحيح، مساء أمس السبت، سباق مشي لكبار السن، شارك فيه حوالي 500 مواطن من سن 60 عاما.وقالت مديرة الدائرة المهندسة غيداء الحديد إن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن، انطلقت من الساحة الخارجية لمتحف السيارات الملكي بهدف تشجيع وتحفيز كبار السن على ممارسة هذه الرياضة التي تنعكس إيجابيا على صحة المسنين.وتأتي هذه المبادرة الرياضية الصحية ضمن مساعي وبرامج تنفذها الأمانة من خلال مشروعها عمان مدينة صديقة لكبار السن.واشتملت المبادرة التي على فقرات ومسابقات منوعة، وتكريم الجهات الداعمة مع توزيع جوائز على الفائزين بالسباق وجوائز ترضية للمشاركين.