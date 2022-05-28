أمانة عمان تنعى والد الملكة رانيا

الوكيل الإخباري - "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

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يتقدم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة ومنتسبوها بخالص مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظهم الله، بوفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله المرحوم الدكتور فيصل صدقي الياسين، راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهمهم وذوي الفقيد الصبر والسلوان وانا لله وإنا إليه راجعون.