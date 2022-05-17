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الثلاثاء، 17-05-2022 11:44 م

أمانة عمّان توضح حول سقوط سقف نفق الصحافة

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الوكيل الاخباري -  أوضحت أمانة عمان أن الصورة المتداولة لسقوط أجزاء من سقف نفق الصحافة هي ليست بمكان الأعمال الإنشائية التي تمت مؤخراً.

وقالت الأمانة في بيان لها، مساء الثلاثاء، “إشارة الى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول صورة لسقف نفق الصحافة، نود التنويه بأن الصورة تتعلق بسقف النفق الذي شيد في التسعينيات (قبل 3 عقود تقريبا)”.

وتابعت، “أن الصورة ليست من ضمن الأعمال الإنشائية التي تمت موخرا، وأن ما ظهر في الصورة هو سقوط إجزاء من قصارة الأسمنت”.

وأشارت الأمانة أنه جرى رصد الملاحظة من قبل كوادرها وتم إزالة الجزء الواضح بالصورة من قبل فرق الأمانة تجنبا لسقوطها علما بأنها لا تؤثر على السلامة الإنشائية لسقف النفق وسيتم متابعتها لحين الإنتهاء من إجراء الصيانة اللازمة.

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