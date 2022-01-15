أمانة عمان : قد يكون هناك اغلاقات لعدد من الجسور

الوكيل الاخباري - ثمن رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة جهود العاملين في الطوارئ وتعاون المواطنين خلال اجتماع عقد مساء اليوم السبت، في غرفة الطوارئ الرئيسية بتلاع العلي بحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي ونواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمعنيين بحالة الطوارئ.



وشدد الشواربة على أهمية متابعة العمل خلال اليومين المقبلين بجاهزية ومعنوية عالية خدمة للعاصمة والمواطنين. وأكد ضرورة صيانة الطرق خاصة في مثل هذه الظروف ومتابعة أعمال البنية التحتية لمشاريع الباص سريع التردد، والتأكد من جاهزية الطرق واشارات المرور لاسيما عند حدوث الانجماد، وعدم تحريك الآليات الكبيرة في مثل هذه الظروف حفاظا على سلامة العاملين، داعيا إلى التأكد من تزويد العاملين في الطوارئ بكل ما يلزم للقيام بعملهم على أكمل وجه.



وبين الشواربة أنه قد يكون هناك اغلاقات لعدد من الجسور المرتفعة في حال حدوث الانجماد حفاظا على السلامة العامة.

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