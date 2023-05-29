أمانة عمّان: لا ملاحظات غير اعتيادية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن غرف الطوارئ لم تستقبل أي ملاحظات غير اعتيادية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي. اضافة اعلان





وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن جميع الطرق والأنفاق داخل حدود العاصمة سالكة ولا يوجد أي عوائق أو ارتفاع في منسوب المياه.



وأضاف أن فرق وكوادر الأمانة متواجدة الآن في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات ترد إلى مركز الاتصال الموحد بشكل فوري.



وكانت أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء أمس الأحد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

