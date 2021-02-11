أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الاعتداء بالتكسير والتخريب من قبل بعض الاشخاص لمرافق مشروع الباص السريع امر مرفوض تماما ويعد جريمة .

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واكد الرحامنة على ان امانة عمان وبالتعاون مع الاجهزة الامنية ستكثف الرقابة على مرافق المشروع لضبط اي شخص يحاول تخريب جمالية هذا المشروع الذي يخدم جميع المواطنين .

وأكد الرحامنة ان أمانة عمان ستكثف من تركيب كاميرات المراقبة لمتابعة ادق التفاصيل حول مشروع الباص السريع فيما وجهت رسالة الى المواطنين بضرورة التبليغ عن اي شخص يقوم بعملية تخريب او تكسير .



