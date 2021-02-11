الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 12:10 م

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

135535102_3965248000172171_2527686873693477929_o


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الاعتداء بالتكسير والتخريب من قبل بعض الاشخاص لمرافق مشروع الباص السريع امر مرفوض تماما ويعد جريمة .

اضافة اعلان
 

واكد الرحامنة على ان امانة عمان وبالتعاون مع الاجهزة الامنية ستكثف الرقابة على مرافق المشروع لضبط اي شخص يحاول تخريب جمالية هذا المشروع الذي يخدم جميع المواطنين .

 

وأكد الرحامنة ان أمانة عمان ستكثف من تركيب كاميرات المراقبة لمتابعة ادق التفاصيل حول مشروع الباص السريع فيما وجهت رسالة الى المواطنين بضرورة التبليغ عن اي شخص يقوم بعملية تخريب او تكسير . 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ع

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

غازي

شركس : ارتفاع إصابات كورونا لا يزال طفيفا

kvdkswiufr

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء - أسماء

246707 (1)

الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك للرئيس المصري

82019289917387526535

شقيق باسم عوض الله في ذمة الله

ام

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

أخبار متعلقة
220213175235318952207

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

220212121340607961025

تحويلات مرورية جديدة في عمان

تعك

تعميم هام من نائب رئيس الوزراء

05db4cea-8f63-42cb-b69a-356443ae872b

الكشف عن عدد سكان العاصمة عمان وسبب حدوث الازمات المرورية