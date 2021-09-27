أمانة عمان لـ الوكيل: العمارة المهددة بالسقوط مخالفة للاصول الهندسية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس حسام النجداوي، اليوم الاثنين، إن سبب وجود تصدعات في عمارة مهددة بالسقوط في منطقة شارع الاردن هي مشكلة فنية.

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وقال النجداوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن المشكلة الفنية في العمارة المهددة بالسقوط نتيجة قدمها ومخالفتها للأصول الهندسية والاشراف الهندسي.

وأضاف أن تقرير لجنة السلامة العامة للكشف الحسي المبدئي اكد وجود اعمال انشائية داخل المبنى بالإضافة إلى وجود تصدعات جعلت البناية مهددة بالسقوط.

واشار إلى أن اخلاء البناية جاء لغايات تصويب الاوضاع، مبينا أن الجهات المعنية قامت باخلاء الشارع التي تتواجد به العمارة السكنية حفاظا على السلامة العامة.