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الأربعاء، 13-10-2021 02:38 م

أمانة عمان لـ الوكيل: 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للأمطار

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة ، اليوم الأربعاء أن الأمانة عملت على 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للامطار.

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وقال الرحامنة بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم انشاء عبارات جديدة وسط البلد اكتملت بنسبة 50 بالمئة لوجود الآثار وعبارات في منطقة خريبة السوق و وادي القمر ومحيط الدوار السابع.

 

وأضاف أن تم زيادة عدد مناهل تصريف الأمطار في المناطق الحساسة لمياه الأمطار.

 

وأشار إلى انه تم تنظيف المناهل قبل فصل الشتاء، بالاضافة إلى صيانتها بشكل دوري.

 

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