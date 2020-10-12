أمانة عمان للوكيل : دفن وفيات كورونا مجاناً وتم تحديد موقع للدفن

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة للوكيل الاخباري ان امانة عمان قامت بتخصص جزء من مقبرة سحاب لدفن وفيات كورونا وليس كما يشاع انه تم عمل مقبرة مخصصة للدفن.

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واوضح الرحامنة ان عملية اختيار مكان الدفن والمنطقة المحددة لذلك تم التوافق عليه من قبل جميع الجهات المعنية والمتخصصة بهذا المجال .

واشار الرحامنة ان عملية الدفن تتم بحضور الكوادر الطبية والامنية المخصصة لذلك وبوجود عدد قليل من اقارب المتوفى .

واكد الرحامنة ان أمانة عمان لا تتلقى رسوماً من المواطنين على الدفن في الجزء المخصص من مقبرة سحاب لوفيات كورونا مشيرا ان الدفن للمتوفين بكورونا مجاناً.



