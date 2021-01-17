الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-01-2021 01:49 م

أمانة عمان: مخالفات وإغلاقات لغير الملتزمين بأمر الدفاع 20

امانة عمان


الوكيل الإخباري - حررت أمانة عمان، مخالفات لمنشآت وأفراد، لعدم التزامهم بأمر الدفاع 20، وذلك خلال 348 جولة تفتيشية قامت بها فرقها يوم امس السبت.

وأوضحت الأمانة في بيان اليوم الأحد، أنه تم تحرير 25 مخالفة داخل السوق المركزي، فيما لم تشهد وسائط النقل العام أية مخالفة.

وبلغ عدد مخالفات المواطنين لأوامر الدفاع 8 مخالفات، فيما تم تحرير 3 مخالفات وإغلاقات لمنشآت مخالفة لقانون الدفاع، وبلغ عدد المخالفات والإغلاقات للاشتراطات الصحية والمدنية 44 مخالفة وإغلاق.

ودعت الأمانة إلى عدم الاستهانة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لتجنب الوباء لسلامة المواطن.

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المصدر - بترا 


 




 

 


 

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