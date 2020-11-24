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الثلاثاء، 24-11-2020 01:05 م

أمانة عمّان: 40 شخصا خالفوا أمر الدفاع 20 الاثنين

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها رصدت أمس الاثنين، 30 مخالفة في سوق الخضار المركزي بعد صدور أمر الدفاع (20)، الذي يفرض إجراءات وتدابير لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الأمانة، في رسم توضيحي حول مخرجات التفتيش لها، أن عدد المنشآت التي تم زيارتها الأحد الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وصلت إلى 571 منشأة منذ إصدار أمر الدفاع (20).


وبلغ عدد مخالفات المواطنين لأمر الدفاع في وسائط النقل 54 مخالفة، و40 مخالفا لأمر الدفاع.


"بلغ عدد مخالفات وإغلاقات قانون الدفاع 14 مخالفة وإغلاقا، فيما بلغ عدد المخالفات للاشتراطات الصحية 101" بحسب الأمانة.



 




 

 


 

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