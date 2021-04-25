أمر دفاع جديد يلوح بالأفق والأردنيون ينتظرون الفرج

الوكيل الإخباري - على ضوء معلومات حصل "الوكيل الإخباري" عليها من مصادر مطلعة، فإنه من المرجّح أن تصدر الحكومة أمر دفاع جديد ، يقضي بإلغاء العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة ، وتعديل ساعات الحظر الجزئي .

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المصادر لم تؤكد المعلومة ، بشأن "أمر دفاع جديد "، إلا أنهم لوّحوا بوجوده على الطاولة الحكومية.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالباتهم بضرورة إلغاء الحظر الشامل وإعادة النظر بساعات الحظر الليلي، نتيجة للتبعات المادية التي أرّقت الأردنيين ، في ظلّ الوباء ، معبرين عن أملهم بأمر دفاع جديد "يُثلج صدورهم".

الحكومة ستعلن بعد قليل الإجراءات التخفيفية ، التي تحدّث عنها وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، والذي قال عنها أنها "تريح النفس" ، الأمر الذي أدى إلى طمأنة الأردنيين .