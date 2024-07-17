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الأربعاء، 17-07-2024 11:54 م

أمسيات مهرجان صيف عمان الوطنية تتواصل لليوم السادس

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الوكيل الإخباري - تواصلت، اليوم الأربعاء، الأمسيات الوطنية لمهرجان صيف عمان في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة بفعاليات من القصائد الشعرية والفلكلور التراثي الأردني على المسرح الرئيسي للمهرجان.

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واشتملت فعاليات المهرجان في يومه السادس على المسرح الرئيسي لحدائق الحسين على عرض فيديو بعنوان: "حكاية الناس والتلال"، وفقرات وطنية سادها الطابع الوطني من الفلكلور الشعبي والتراثي الأردني الأصيل.


وعلى مسرح الأطفال بحضور عدد كبير من العائلات خصصت فقرات لألعاب الخفة والرسم على الوجوه، كما تم عرض مسرحية "شباك الحكايا".


وفي حدائق الجبيهة، تمت إقامة فعاليات متنوعة للأطفال، وعرض مسرحية "سلمى والسمكة".


يذكر أن أمانة عمان وفرت مساحات داخل حدائق الحسين والجبيهة ضمن فعاليات المهرجان للتسوق بما يتيح أمام 100 مشارك من مختلف محافظات المملكة الترويج وتسويق المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات.


كما تم تخصيص معرض للكتاب يتم خلاله توزيع 500 كتاب يومياً طيلة أيام المهرجان على زوار المهرجان ومن مختلف الحقول والعناوين الثقافية والأدبية والعلمية إضافة لكتب الأطفال.


وبينت أمانة عمان الكبرى أنه جرى تأمين مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.

 




 

 


 

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