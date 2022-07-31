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الأحد، 31-07-2022 09:54 م

أمسية أدبية في بيت عرار الثقافي بإربد

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الوكيل الاخباري -  نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في بيت عرار الثقافي بإربد اليوم، أمسية أدبية تنوعت بين النثر والشعر، وذلك ضمن برامج المنتدى الدورية المتنوعة .

وقال رئيس منتدى الجياد سامر المعاني إن المنتدى دأب على إتاحة منصته لجميع الأدباء والشعراء من الأردن والوطن العربي، مثمنا دور وزارة الثقافة في تشاركيتها الحقيقية مع المنتديات التي ستؤدي إلى ازدهار المشهد الثقافي في جميع محافظات المملكة.

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