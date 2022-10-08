أمسية ثقافية تراثية في الكرك

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية دار الكرك للتراث والثقافة التابعة لوزارة الثقافة بالتعاون مع مدرسة بذان الأساسية اليوم السبت أمسية ثقافية تراثية في بيت التراث التابع للجمعية والواقع في بلدة وادي ابن حماد السياحية شمالي محافظة الكرك.



وقال رئيس الجمعية محمد الحباشنة، إن الجمعية وضعت ضمن خططها الاهتمام بالشأن التراثي الذي يكاد أن يزول ويندثر، مشيرا إلى أن الجمعية بدأت بمشروع تراثي من خلال بناء بيت شعر مع توابعه التراثية لعمل الندوات والأمسيات الثقافية في جو تراثي يتعطش إليه الكثير من الآباء والأجداد وصولا إلى إعادة إحياء الفعل التراثي الذي يحمل الكثير من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة المأخوذة من الآباء والأجداد.

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