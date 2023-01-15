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الأحد، 15-01-2023 06:31 م

أمسية ثقافية لليافعين بملتقى ألق في الرمثا

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى "ألق الثقافي" أخيرا أمسية ثقافية لليافعين في مقره بمدينة الرمثا، تضمنت قراءة حكاية شعبية وإشراكهم بألعاب تطور من ذكائهم وتركيزهم.

وتضمنت حكاية "طائر النورس"، المترجمة عن اللغة الروسية، توضيحا لأهمية احترام وتقدير من يقدم المساعدة والابتعاد عن الطمع الذي يقود إلى الهلاك، إلى جانب مناقشة اليافعين بأفكار الحكاية الرئيسة وشرح بعض الكلمات الصعبة عليهم والتي وردت في الحكاية.

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