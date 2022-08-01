أمسية ثقافية منوعة في منتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية ثقافية منوعة ضمن أنشطة المنتدى احتفالا بتتويج مدينة الرصيفة مدينة للثقافة الأردنية لهذا العام 2022 برعاية مدير ثقافة محافظة الزرقاء ايمن عرار في قاعة بلدية الرصيفة.



وقدم رئيس المنتدى محمود الصالح للأنشطة التي نفذها المنتدى منذ بداية العام وبالتشارك مع العديد من الهيئات الثقافية والمهتمين بالشأن الثقافي في لواء الرصيفة، مشيرا إلى تنوع هذه الأنشطة وتجددها وتركيزها على دعم المواهب الشابة وتقديمها على الساحة الثقافية لتأخذ فرصة المشاركة والإبداع.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة