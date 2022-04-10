أمسية رمضانية بمنتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم السبت، أمسية رمضانية في قاعة بلدية الرصيفة تضمنت أناشيد وقصائد مدح للرسول الكريم وموشحات دينية احتفالا بشهر رمضان المبارك قدمتها فرقة أشبال الايمان.



وقال رئيس المنتدى محمود الصالح في الأمسية التي أدراها محمود الحاج، إن شهر رمضان المبارك بروحانياته العظيمة ونفحاته المباركة يلهمنا دائما لتقديم ما يثري نتاجنا الفكري والثقافي والادبي، لافتا الى أن المنتدى اختار هذا العام لأن تكون نشاطاتنا مستوحاة من فضائل الشهر الكريم لنقدم محتوى دينيا من ابداعات اشبالنا من شباب اللواء وشعراء مدينتنا للاحتفال بالمناسبة وتعظيمها.

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