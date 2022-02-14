

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي في مجمع النقابات المهنية فرع الرمثا، اليوم الاثنين، أمسية شعرية بعنوان: "الرمثا في عيون الشعراء"، بحضور مجموعة من الشعراء والأدباء والمثقفين من محافظة إربد.



وألقى خلال الأمسية الشعرية التي أدارها الإعلامي عدنان نصار، الشعراء عبد الكريم أبو الشيح والدكتور حربي المصري وسمير قديسات ورومل دويكات، عددًا من قصائدهم المنوعة التي تغنوا من خلالها بسهول لواء الرمثا التي تشتهر بمحصولي القمح والشعير، وكانت في قديم الزمان تعتبر سلة غذاء روما.

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