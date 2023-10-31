الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

اليونيسيف: تزايد وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

عاجل

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

الثلاثاء، 31-10-2023 02:19 م

أمسية شعرية بعنوان غزة في القلب بإربد

159387e21187addccbf807d515ee8ed0989ca4b07259ffa75c6e02b14fd19f82


الوكيل الإخباري - نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، مساء أمس الاثنين وبالتعاون مع ملتقى جدارا أم قيس الثقافي وجمعية دار النبلاء الخيرية ومنتدى الجياد للثقافة والتنمية أمسية شعرية بعنوان "غزة في القلب"، دورة الأستاذ الدكتور يوسف درويش غوانمة.

والقى مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل خوالدة في الأمسية التي عقدت ببلدية إربد الكبرى وادارها الأديب موسى النعواشي، كلمة تحدث فيها عن "غزة البطولة"، وعن العمليات البطولية التي تنفذها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي أوقعت الخوف وأظهرت طبيعة الجبن بنفوس اليهود وصناع القرار في إسرائيل.

اضافة اعلان


كما قرأ الشعراء عبدالرحيم جداية، حسن البوريني، الدكتور حسام العفوري محمد علي العودات والدكتور إبراهيم الطيار، مجموعة من القصائد التي عبرت عن تضامنهم ووقوفهم جانب الأشقاء في فلسطين لنصرة غزة العزة، وقرأ الدكتور منير أبو الرب قصيدة مطولة بعنوان "تقدموا"، للشاعر سميح القاسم، بأسلوب جذاب نال استحسان الجمهور الحضور.


وحضر الأمسية التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي الثاني نخبة من المثقفين والمواطنين المهتمين، حيث ألهب الشعراء مشاعر الحضور بقصائدهم التي تغنت ببطولات رجالات المقاومة في غزة وفلسطين.


وفي نهاية الأمسية التي تأتي أيضا ضمن مشاريع لواء بني كنانة الثقافية للعام 2023 ، تكريم جميع الشعراء المشاركين بدروع تقديرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

2 (2)

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

WhatsApp Image 2023-10-31 at 1.28.33 PM

تعلن شركة تمكين للتوظيف عن توفر شاغر لكبرى شركات الطيران في الاردن

image (5)

إزالة اعتداءات على مصادر للمياه في منطقة أبو هابيل

38224274-2dff-466f-9302-e1696c160536

الصفدي: العدوان الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء

395450616_638949938412244_1717994675600735104_n

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

--

مفتي المملكة: قيم الإسلام السمحة قائمة على نبذ الكراهية والعنف

1696937474136

كريشان يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات فصل بلدية بني عبيد عن إربد الكبرى

1696765578729

"اتحاد المزارعين" يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة

WhatsApp Image 2023-10-03 at 2.46.47 PM

ورشة حول متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية