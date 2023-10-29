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الأحد، 29-10-2023 04:32 م

أمسية شعرية بعنوان "فلسطين عربية" في بيت عرار الثقافي

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الوكيل الإخباري - نظم بيت عرار الثقافي ومنتدى الجياد للثقافة والتنمية في بيت عرار مساء أمس الأحد، أمسية شعرية بعنوان "فلسطين عربية".

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وقرأ الأديب جروان المعاني خلال الأمسية التي رعتها الرئيس الفخري لمنتدى الجياد الأديبة سلامة عبدالحق، عدة قصائد تحدثت عن غزة والقدس، مبينا دور الأردن الداعم والمناصر لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، إلى جانب دور المثقف في مواجهة الفتن والمخططات الإسرائيلية.


وقرأت الشاعرة الدكتورة إيمان العمري قصائد عن الأم والأبناء والوطن، معرجة في فضاء الكلمات للوطن للهوية وللوجود في 4 قصائد عالية في ذكر الله والدعاء الخارج من قلب الوجع الأخضر.


وقدم الشاعر سعيد يعقوب عدة قصائد من ديوانه الشعري "غزة تنتصر"، مشيرا إلى دور الأردن التاريخي في نصرة أهلنا في غزة وفلسطين.


وقدم الشاعر علي الفاعوري 3 قصائد محملة بالفخر والاعتزاز لغزة وللشهداء من الأطفال، الذين جبلوا التراب بالحناء وطاروا للسماء برائحة المسك.

 




 

 


 

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