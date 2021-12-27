أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية في قاعة حزب الوسط الاسلامي بمدينة الرصيفة ضمن نشاطات المنتدى الثقافية التي يقيمها خلال العام لتنشيط الحركة الثقافية واحتفاء بالمئوية الاولى للدولة الاردنية.



وشارك في الأمسية كل من الشاعرين، احمد الدقس وعلي يوسف وضيفة الأمسية الشاعرة الشابة سندس محمود, إضافة للفنانين علاء شاهر وفريد ثابت في الفقرة الغنائية.

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