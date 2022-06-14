الثلاثاء 14-06-2022
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أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

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الثلاثاء، 14-06-2022 12:27 ص

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، أمسية شعرية بعنوان قصائد ذهبية ضمن احتفالات المنتدى باعلان الرصيفة مدينة للثقافة الاردنية لعام 2022 شارك فيها عدد من الشعراء المحليين.

وأكد رئيس المنتدى في كلمته بالأمسية التي أقيمت بقاعة بلدية الرصيفة وأدارها محمود الحاج، ضرورة بذل الجهد من قبل الهيئات الثقافية والمهتمين بالثقافة والمجتمع المحلي لانجاح هذا الحدث ووضع المدينة على خارطة الثقافة الاردنية وفتح لها مسارا مهما نحو تقديم الثقافة الاردنية داخليا وخارجيا واتاح للمبدعين والموهوبين من ابناء المدينة لتقديم نتاجهم الثقافي ليكونوا جزءا من التاريخ الادبي والفكري والثقافي للاردن.

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