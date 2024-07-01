أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الإخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية منوعة ضمن أنشطة المنتدى في النصف الثاني من هذا العام، شارك فيها الشاعر محمد لافي والناقد محمد مشايخ بحضور عدد كبير من أبناء لواء الرصيفة والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي في اللواء.

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وأدار الأمسية التي أقيمت في قاعة حزب الوطني الإسلامي فرع الرصيفة عضو المنتدى محمود الحاج.



وبدأ رئيس المنتدى محمود الصالح الأمسية بالحديث حول ضرورة تنشيط الحراك الثقافي في الرصيفة بالتعاون مع مختلف الهيئات الثقافية ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء بهدف إثراء المشهد الثقافي وتوجيهه نحو دعم الأهل في قطاع غزة لتكون الثقافة والمثقفين جزءا من النضال والمقاومة لبث روح الانتماء والحب للوطن للدفاع عنه.



وقرأ الشاعر عددا من القصائد التي تغنت بالنضال والمقاومة في فلسطين إضافة لقصائد في الحب والانتماء للوطن ومنها: الى تراب فلسطين، لم يعد درج العمر أخضر، ويقول الرصيف، لم تسقط الراية من يده.



بدوره، قدم الناقد مشايخ لدور الشاعر لافي في إثراء الثقافة العربية خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى عدد من مجموعاته الأدبية والشعرية التي تنوعت بين الوطنية والعاطفة والغزل.



وشارك الفنان محمد العربي في فقرة من أغاني التراث الأردني والأغاني الوطنية احتفالا بالمناسبات الوطنية التي يشهدها الأردن.